Feest bij initiatiefnemers referendum groenplannen: "Dit kan de politiek niet negeren"

Donderdagavond en Sylvia Fennis kijkt vol ongeloof naar haar telefoon. "Ik dacht: hé?!" Want op een overwinning hadden de initiatiefnemers wel gehoopt, maar ze hebben zich geen moment rijk gerekend. Mede-initiatiefnemer Sonja Brilman: "Ik had een beetje een onbestemd gevoel, dat het beide kanten op zou kunnen gaan."

Vooral ook omdat beide dames de hele dag berichten kregen over het referendum, vertelt Fennis. "Dat mensen nog steeds niet begrepen wat de vraag was. Dat verontrustte ons het meest." Tot op het eind, zeggen de dames, wat het dus spannend.

Dat de eerste uitslagen zó in hun voordeel uitvallen, overtreft de verwachtingen. Volgens een eerste tussenstand stemt 59,1 procent van de referendumstemmers tegen, 34,8 procent voor en 6,1 procent blanco. Zaterdag volgt een voorlopige uitslag.

Felicitaties

Zowel de initiatiefnemers als wethouder Reinier van Dantzig wachten die niet af: het tegenkamp heeft naar eigen zeggen de champagne op donderdagavond direct ontkurkt, en Van Dantzig heeft in een bericht op X de winnaars gefeliciteerd. Een verzoek voor een interview slaat hij af.

Hoe nu verder? Het initiatief ligt nu bij de gemeenteraad. En hoewel het een niet-bindend referendum betreft, kán de gemeentepolitiek dit niet negeren, vindt Fennis. "Dat zou toch wel een beetje gek zijn." "Dat helpt ook niet voor het vertrouwen in de politiek", valt Brilman haar bij. "Dan schieten ze zichzelf mee in de voet."

Geen duidelijkheid

Wat er dan wél moet gebeuren, daarover biedt deze uitslag geen duidelijkheid. "Dit ging over het voorliggende beleidsplan over de Hoofdgroenstructuur", zegt Fennis. Het merendeel van de stemmers ziet het dus niet zitten, maar de simpele ja/nee-opzet van het referendum laat in het midden wat hun bezwaren precies zijn.

Brilman en Fennis hopen in elk geval dat het college en de gemeenteraad in een nieuw plan de natuur in de stad met betere garanties beschermd. "En in ontwikkelgebieden moet je grond reserveren, zodat je genoeg groen hebt in toekomstige wijken." Ook op de wensenlijst: harde cijfers voor groenbescherming, een beetje zoals dat nu al gebeurt met sociale huur in woningbouwplannen.

De initiatiefnemers hopen betrokken te worden bij de verdere opzet en uitwerking van de plannen. Aan de Amsterdammer zal het niet liggen, volgens Fennis: "Die staat te trappelen."