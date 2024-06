Op zoek naar vriendinnetjes: prinses Amalia peilde bij Amsterdamse disputen

Amalia noemde de meiden die ze bij de disputen ontmoette leuk: "Het is ook voor mij een manier om vriendinnetjes in Amsterdam te maken en als normale student een beetje mee te doen", aldus de kroonprinses in De Telegraaf.

Amalia studeert Politics, Psychology, Law and Economics aan de UvA en verhuisde in 2022 naar Amsterdam. Niet lang na daarna werd duidelijk dat de prinses te maken had met zware bedreigingen en kon ze niet langer in de hoofdstad wonen. Later werd duidelijk dat ze een jaar in de Spaanse hoofdstad Madrid doorbracht.

Bij aanvang van haar studie wilde Amalia al bij het Amsterdamsch Studenten Corps, maar zag later van het lidmaatschap af. In uitgelekte video's was te horen hoe mannelijke leden vrouwen 'sperma-emmers' en 'hoeren' noemden.