Eindhovenaar bestraft voor ontucht op Bussummerheide, maar hoeft niet de cel in

De man krijgt een celstraf van 30 maanden opgelegd, waarvan 22 maanden voorwaardelijk. Aangezien de man al ruim acht maanden in voorlopige hechtenis heeft gezeten en vanaf zijn schorsing is opgenomen in een gesloten forensische kliniek, hoeft de man niet meer de cel in.

"De rechtbank acht het niet in het belang van verdachte en de samenleving dat de reeds gestarte behandeling wordt doorkruist door detentie in de gevangenis", zo valt te lezen in de uitspraak.

Ook stelt de rechtbank dat de verdachte erg gemotiveerd is om met zijn problemen aan de slag te gaan. Een lange voorwaardelijke straf met een proeftijd van drie jaar moet de verdachte er wel van weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Naast de voorwaardelijke gevangenisstraf wordt er ook een locatie- en contactverbod van vijf jaar met de slachtoffers opgelegd.

Kinderporno

De Eindhovenaar kwam met de drie minderjarige jongens uit Bussum en Naarden in contact via Snapchat en via hun Playstation. Zij waren toen tussen de 12 en 15 jaar oud. Na een aantal maanden contact begon hij met ze af te spreken in het bos nabij de Bussummerheide. Daar bood hij de jongens grote bedragen geld om hem onder andere in zijn ballen te schoppen en zijn penis aan te raken en te bekrassen.

Ook stuurde hij dickpicks aan deze minderjarige jongens en had hij kinderpornografische afbeeldingen op zijn computer staan, die hij ook zelf heeft verspreid.

Zware psychiatrische problemen

De Eindhovenaar bekende tijdens eerdere zittingen alle tenlasteleggingen. Hij zegt dat hij zichzelf door de jongens wilde laten straffen voor zijn pedofiele gevoelens, maar ook om zijn seksuele fantasieën te vervullen.

"Ik wist dat het niet mocht, het is verkeerd om naar andere minderjarigen te kijken die seksueel gebruikt worden", vertelde hij tegen de rechter.

De man is al een tijd in behandeling in een beschermde instelling waar patiënten komen met hele zware psychiatrische problemen. Dat de man dit nodig heeft, staat volgens het OM en de rechter buiten kijf.

Volgens onderzoek van een psychiater en psycholoog heeft de Eindhovenaar maar liefst vijf verschillende stoornissen, waaronder een parafiele stoornis, een vermijdende stoornis met bordelinetrekken en depressieve en suïcidale gevoelens in combinatie met een alcoholverslaving.