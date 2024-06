De chocoladefabriek van Ringers was een Alkmaars familieproject

De Ringers chocolade- en cacaofabriek in Alkmaar is omgetoverd tot een luxe appartementencomplex, maar ooit was het de industriële trots van Alkmaar. Het hoogtepunt beleefde de fabriek in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Rond 1960 waren er zo'n achthonderd werknemers in dienst en was Ringers daarmee de grootste werkgever van de stad. Er waren zelfs zoveel mensen nodig dat ook in Denemarken personeel geworven moest worden.