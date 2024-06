Op Haarlemse molen De Adriaan leidt Barbara met Zwitserse precisie nieuwe molenaars op

Behalve met de zorg voor de molens zelf, is de SMZK druk met de aanwas van jonge molenaars. Dat is hard nodig, want het bestand vergrijst in hoog tempo. In de meeste molens zie je nieuwe gezichten het werk van oude molenaars overnemen. In een driedelige serie besteedt NH aandacht aan de verversing van het molenaarskorps.

In de derde en laatste aflevering: De Adriaan in het centrum van Haarlem. Deze molen brandde in 1932 af, maar werd met financiële steun van veel Haarlemmers zeventig jaar later weer opgebouwd.

De Adriaan is nu een museummolen en bepaalt voor een groot deel het aanzicht van de stad. Met duizenden bezoekers per jaar is veiligheid hier heel belangrijk. Molenaar Barbara Tanner zwaait hier de scepter.

Tekst gaat door na de video over molenaarsjuf Barbara, van Zwitserse komaf.