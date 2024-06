Weer een nachtelijke autobrand in Schalkwijk: vermoedelijk aangestoken

De brand in een personenauto werd donderdagavond rond 22.15 uur ontdekt op de parkeerplaats bij de sporthal. De brand verwoestte de achterkant van de auto. Hoogstwaarschijnlijk is er sprake van brandstichting. De politie doet daar onderzoek naar.

Meer dan normaal

De afgelopen periode zijn er veel autobranden in Haarlem, vooral in de wijk Schalkwijk. Een woordvoerder van de politie liet eerder weten dat het aantal voertuigbranden 'meer dan normaal' is, maar noemt de getallen 'niet alarmerend hoog'.

Het is ook niet duidelijk of de autobranden verband houden met elkaar of dat er sprake is van incidenten die los van elkaar staan.