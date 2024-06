Petitie om geliefde Amstelveense kapper te eren met eigen plein: "Dat verdient hij"

Jans klanten bezochten de familiezaak niet alleen voor een goede knipbeurt, maar ook om simpelweg een kopje koffie te drinken. Ook nodigde hij soms klanten uit om bij hem thuis te komen genieten van zijn Indische maaltijden. "Hij beschouwde zijn klanten als vrienden en andersom gold hetzelfde", vertelt Gina.

Een van die klanten is Yoram, die al sinds kinds af aan in de kapperszaak komt. Regelmatig ging hij even langs bij 'ome Jan' in de kapperszaak en zat daar dan uren met hem te kletsen. "Hij hield van moppen tappen en had echt zo'n bulderende lach. Hij werd een vertrouwenspersoon in mijn leven."

In groten getale afscheid nemen

Nu Jan is overleden, wordt de kapperszaak - waar Gina's moeder Esther en tante Monique werken - nog steeds platgelopen. Zijn klanten wilden hun steun betuigen en daarom nodigde de familie hen vrijdagavond uit om in de kapperszaak afscheid van Jan te kunnen nemen, die daar in een halfopen kist opgebaard lag.

De klanten kwamen in groten getale. "Dat raakt me dan wel", vertelt Gina, die maandag op zijn begrafenis afscheid van hem heeft genomen. "Dat laat ook echt zien hoe geliefd hij was door heel Amstelveen en daarbuiten. En waarom hij een eerbetoon verdiend." De petitie is al bijna zevenhonderd keer ondertekend.