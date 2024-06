Eemnes trekt portemonnee om flink stuk achterstallig onderhoud aan wegen weg te werken

Volgens wethouder René ten Have heeft Eemnes 744.00 vierkante meter aan verhardingen en 28 procent daarvan valt in categorie D. Dat betekent dat er sprake is van groot achterstallig onderhoud. Met het plan dat hij nu bij de gemeenteraad neerlegt, moet dit percentage de komende vier jaar fors naar beneden. De onderhoudsachterstand zou straks moeten uitkomen rond de 10 procent.

Eén van die plekken waar het asfalt ondermaats was, is de Verlegde Laarderweg. Dat probleem ondervangt Eemnes al, want aannemer BAM is al maanden bezig om alles klaar te maken voor de snelle busverbinding tussen Huizen en Hilversum; beter bekend als de HOV.

De werkzaamheden liggen op schema en de klus is geheel volgens afspraak voor de zomer geklaard. Daarmee is volgens Ten Have meteen een aardig deel van het percentage afgesnoept.

Reconstructies

Maar de werkzaamheden aan Verlegde Laarderweg en de ontsluiting van de A27 op de Zuidersingel zijn geen onderdeel van het wegenbeheerplan. Dat is bijvoorbeeld wel onderhoud aan de rijbaan Stadswijksingel, Plantsoen en de Noordersingel, groot onderhoud aan de Stachouwerweg en de Meentweg (vanaf de Stachouwerweg richting Huizen) en wegreconstructies aan de Veldweg en de Raadhuislaan.

Naast de aanpak van verschillende wegen wil de gemeente echt wat doen aan de wortelopdruk in het dorp. Op veel plekken in Eemnes zorgen de wortels van bomen voor schade aan bijvoorbeeld stoepen. Verder komen er onderzoeken naar hoe de polderwegen verbeterd kunnen worden. Dat gaat Eemnes eveneens bekijken voor voet- en fietspaden. Bij dit alles komen ook nog wijkschouwen in de Fazanten-, Patrijzen- en Eemhof.

Veilig en toegankelijk

Een nieuw plan is hard nodig en dat mag dan ook wat kosten. Al met al komt het neer op zo’n 6 miljoen euro. "We investeren fors in het onderhoud van wegen, zodat deze veilig en goed toegankelijk blijven", meldt de wethouder. "Dat is ook nodig. Met deze grootschalige investeringen blijft de kwaliteit van de openbare ruimte in ons dorp gewaarborgd."

Wat opvalt, is dat de herinrichting van de Laarderweg niet tot dit plan behoort. Ten Have zegt dat dit een apart traject is, dat al loopt. Volgens de wethouder zijn gemeente en bewoners van deze belangrijke verkeersader met elkaar in gesprek hoe deze weg veiliger is te maken.