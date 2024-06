Fatbikes zijn razend populair onder jongeren en dat is goed te merken op de weg. In steden als Haarlem, Alkmaar en Amsterdam zoeven ze door de straten. Ook bij overlastgevende jongeren zijn deze elektrische fietsen favoriet. Artsen, politie en fietsenmakers maken zich zorgen over de veiligheid van deze tweewielers. In dit dossier van NH lees je alles over fatbikes in Noord-Holland.