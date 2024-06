Zon op zondag: rest van het weekend wisselvallig met regen

Noord-Hollanders werden vanochtend wakker in een natte provincie. Vooral in het noorden heeft het hard geregend, aldus NH-weerman Jan Visser.

De regen lijkt voor vandaag over en op verschillende plekken breekt de zon door. Wel waarschuwt Visser voor een lokaal buitje af en toe. De temperatuur blijft vandaag provinciebreed steken op zo'n 17 graden. Een bewolkte dag met regen op zaterdag volgt. De weerkaarten blijken voor zondag wat beter geschud. Dan laat de zon zich vaker zien.

Toch blijft het zomerweer voorlopig nog even uit. Visser: "Het is echt wel even afzien voor begin juni." Eind van volgende week wordt het wellicht wat warmer, maar echte zomerse temperaturen zijn nog niet in zicht.