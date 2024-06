21-jarige Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij moord op Johnny Ponson

De 21-jarige man werd afgelopen dinsdag aangehouden en zit het op het moment vast. Hij wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Volgens Het Parool zou het gaan om de zoon van Ponson, maar de politie kan dat nog niet bevestigen, omdat in belang van het onderzoek nu geen verdere informatie wordt gedeeld.

Geen contact met Ponson

Op zaterdag 30 maart kreeg de politie een melding van een bekende van Ponson, die aangaf geen contact met hem te krijgen. Agenten gingen naar de flat toe en troffen daar de 65-jarige man overleden aan. Nadat hij werd gevonden begon de politie een groot onderzoek.

Daaruit bleek dat Ponson door een misdrijf om het leven was gekomen. Veel over de man was niet bekend en de politie vroeg daarom eerder of mensen die Ponson kenden contact wilden opnemen voor het onderzoek.