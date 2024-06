Maagdenhuis en verschillende bedrijven beklad met verf door pro-Palestijnse groep

De actiegroep Palestine Action Amsterdam heeft de bekladding van het UvA-gebouw opgeëist. Een woordvoerder laat weten dat de UvA het 'heel erg zonde' vindt. "We moeten het gebouw nu gaan reinigen, maar dat geld gebruiken we liever voor ons onderwijs of onderzoek."

Rond het Maagdenhuis zijn de afgelopen weken meerdere keren protesten geweest die werden georganiseerd door pro-Palestina demonstranten. Naast de rode verf is er ook met een spuitbus 'intifada' op de muur gespoten. Intifada betekent 'opstand' in het Arabisch en verwijst naar het Palestijns verzet tegen de Israëlische bezetting. De demonstranten gebruiken het woord ook veelvuldig tijdens de demonstraties.

Bedrijven met 'Israëlische connecties'

Naast het Maagdenhuis zijn er ook andere bedrijven vannacht beklad met de rode verf. Zoals het gebouw op de hoek van de Raadhuisstraat en het Singel. In het gebouw zit een sportschool, die niet begreep waarom het gebouw is onder geklad. Volgens de actiegroep zit het bedrijf Palantir ook in het pand. Het softwarebedrijf ontwikkelt volgens de actievoerders surveillance-apparatuur voor Israël.

Aan de De Lairessestraat in Zuid is ook een pand beklad waar een bedrijf huisvest dat 'Israëlische connecties' heeft. Het gaat om het bedrijf L3 Harris, een technologiebedrijf dat is gespecialiseerd in legerapparatuur. Aan de Herikerbergweg is nog het gebouw waar legervliegtuigfabrikant Lockheed Martin een afdeling zou hebben beklad met de verf.

De groep laat weten dat ze willen dat de 'handel, hulp en alles andere connecties die Israël steunen stoppen'. Volgens de actievoerders blijven zij doorgaan met de acties als er niet wordt geluisterd naar hun eisen.