Maagdenhuis en sportschool beklad met verf, UvA doet aangifte

De Universiteit heeft geen idee wie het Maagdenhuis, waar kantoren van de UvA zitten, afgelopen nacht heeft beklad. Een woordvoerder laat weten dat de UvA het 'heel erg zonde' vindt. "We moeten het gebouw nu gaan reinigen, maar dat geld gebruiken we liever voor ons onderwijs of onderzoek."

Rond het Maagdenhuis zijn de afgelopen weken meerdere keren protesten geweest die werden georganiseerd door pro-Palestina demonstranten. Of de bekladding ook uit die hoek komt, kan de woordvoerder niets over zeggen. Naast de rode verf is er ook met een spuitbus 'intifada' op de muur gespoten. Intifada betekent 'opstand' in het Arabisch en verwijst naar het Palestijns verzet tegen de Israëlische bezetting. De demonstranten gebruiken het woord ook veelvuldig tijdens de demonstraties.

Sportschool ook beklad

De ingang van een sportschool op de hoek van de Raadhuisstraat en het Singel is vannacht ook beklad met rode verf. Volgens een woordvoerder 'tasten zij in het duister' waarom het is gebeurd en wie het heeft gedaan. De ingang zal vanochtend meteen worden schoongemaakt.

Volgens een verslaggever ter plaatse zijn zowel bij de sportschool als bij het Maagdenhuis gedeeltes van de verf nog nat. Of de sportschool aangifte gaat doen is nog niet duidelijk.