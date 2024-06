SLM-vliegramp lijkt na 35 jaar bijna vergeten: "Mensen hebben zich zó alleen gevoeld"

Maar, stelt Slotboom: ook in de dagen na de SLM-ramp was de Nederlandse reactie behoorlijk slap, op het ongeïnteresseerde af. "Ik ben Rotterdammer en herinner mij de benefietwedstrijd nog." Die werd gehouden in de Kuip, waar zo'n 50.000 mensen in kunnen. "Er kwamen 6000 mensen. Een pijnlijke avond."

Ommekeer

Voor zijn boek Wat ons bindt, vernoemd naar een inscriptie op een monument in Suriname, sprak Slotboom met nabestaanden, betrokkenen en overlevenden. Die hebben hun verdriet en hun verhaal over de ramp maar nauwelijks kwijt gekund, zag hij. "Heel veel mensen hebben zich zó alleen gevoeld, 35 jaar lang." Sprekend is de herdenking van vorig jaar, die Slotboom bijwoonde. "Toen was het heel klein, en een beetje rommelig. Vlak voor de herdenking begon kwam een dame van de gemeente woedend aanlopen: er bleek niet eens te zijn schoongemaakt."

Het programma is voor de editie van dit jaar daarom wat opgepoetst. Behalve burgemeester Halsema is ook de ambassadeur van Suriname aanwezig. Soekhaj: "We verzamelen in de Oosterparkkerk voor een korte dienst, met aandacht voor meerdere gelovigen. En aanwezigen krijgen de ruimte om op een podium hun verhaal te delen."

Verhalen die ook in Slotbooms boek ruim aan bod komen. Slotboom: "Wat is nou hun verhaal? Wat doe je als dit je overkomt? Dat wilde ik vertellen." Een 'lief boek' moest het worden. Dat is deels gelukt, vertelt de schrijver. "Er staan heel veel momenten in die niet-lief zijn. Omdat ze zo kei- en keihard zijn."

Wat ons bindt verschijnt bij uitgeverij Inside. De herdenking in het Oosterpark begint vrijdagmiddag 7 juni om 17:00 in de Oosterparkkerk.