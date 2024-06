Nieuwe Jazzspot voor lokale muzikanten in Zuidoost: "We willen hier onze power bundelen"

Al bijna vier jaar is ze er mee bezig. Jazzkoningin Graziëlla Hunsel Rivero wilde een plek creëren om lokaal talent samen te brengen. "Musici kennen elkaar niet allemaal, ze kunnen elkaar niet treffen", vertelt ze. "Daardoor trekken we vaak naar buiten het stadsdeel. Hier kunnen we onze power bundelen en in het stadsdeel neerzetten."

Ze heeft een groep muzikanten opgetrommeld om een kijkje te komen nemen, vlak voor de officiële opening van vanmiddag. De muzikanten spelen piano, trompet en drums en vertellen op dit moment vooral thuis te repeteren en les te geven. Ze zijn blij met de nieuwe locatie in het hart van het stadsdeel.

Volgens Hunsel Rivero zijn alle muziekgenres welkom in het gebouw, maar ligt de focus bij jazz. "Zuidoost is een stadsdeel met 180 verschillende culturen, en bijna net zoveel muziekgenres. Veel zijn bekend, veel ook niet. Toch heb ik jazz voorop gezet omdat wij een jazzgeschiedenis hebben van al 55 jaar", aldus de zangeres.

Het podium

Het project van Hunsel Rivero is nog niet helemaal af. "We gaan nu voor deel 2", vertelt ze. Naast de repetitieruimtes moet er namelijk ook nog een groot podium met horecagelegenheid in het Zandkasteel komen. "Een plek waar andere mensen uit de stad kunnen komen genieten naar de sound, naar de taste van Zuidoost en die van de wereld natuurlijk", vertelt de zangeres.