Onder het genot van een ijsje praten jongeren over mentale gezondheid in Hilversum

Ruim 1 op de 10 jongeren uit het Gooi voelt zich heel eenzaam en 1 op de 3 heeft in meer of mindere mate last van psychische klachten. Volgens de gemeente Hilversum dus reden genoeg om hier tijdens de week van de mentale gezondheid extra aandacht aan te besteden. Deze actie sluit aan bij de landelijke campagne 'Hey het is oké, praten lucht op'.