Van de berg af, maar nog in de wolken: bijna blinde Pauline heeft Alpe d'Huez bedwongen

Pauline is dan inmiddels wel van de berg af, maar nog volop in de wolken. "Ik denk dat iedereen elkaar hier draagt. Zojuist bijvoorbeeld: er was een meisje volledig in tranen omdat ze aan haar overleden moeder moest denken. Ik dacht dat ze mij aankeek, dus ik zei spontaan: 'wil je een knuffel van me?' En dan sta je plotseling met een volslagen onbekende te knuffelen."

Het bijkomen is voor Pauline meer emotioneel dan fysiek van aard. "Als het slechte weer er niet was gekomen, was ik waarschijnlijk nog een keer omhoog gegaan. Het ging makkelijker dan ik dacht. Al voel ik nu wel mijn armen een beetje. Met stokken berg op is toch wel anders dan wandelen in Nederland. We gaan onszelf nu belonen met een grote zak patat."