Jagende boswachter over dichte natuurbrug: "Anders groot probleem bij de buren"

De streefstand voor de Waterleidingduinen ligt tussen de 600 en 800 herten. Daaronder vallen mannelijke damherten, de vrouwelijke (hindes) en hun nageslacht (kalveren). In het naastgelegen nationaal park ligt de streefstand een stuk lager. Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) houdt de cijfers bij sinds 2017.

"In 2017 was de situatie echt totaal anders dan nu", legt de boswachter uit. "Overal waar je keek, waren herten. Er waren er gewoon veel te veel. Dat werd wel eens onderschat door mensen. Er is tot die tijd niets aan beheer gedaan en je zag de biodiversiteit achteruit hollen."

In teams van twee

Het afschot vindt, met goedkeuring van de provincie, sindsdien altijd in de wintermaanden plaats, aan het einde van het paarseizoen. De boswachters gaan in teams van twee op pad. "We kennen het terrein, weten waar de herten lopen en waar de wandelpaden zijn. We gaan meestal met de auto. Er is altijd een faunahulp mee, een 'buddy'. Voor de veiligheid. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen er iets van merken. Soms hebben ze vragen, dan leggen we uit wat we aan het doen zijn. Daar is vaak begrip voor."

"De boswachter, de schutter dus, is gefocust op het hert en de buddy houdt in de gaten of er geen mensen in de buurt zijn. Als het dier eenmaal is gedood, dragen we het met z'n tweeën op de laadbak van een tweede wagen." De 'jagers' wisselen de buddy's altijd af. "Dan blijven we allemaal scherp. De boswachter heeft de eindverantwoordelijkheid. Hij of zij bepaalt wanneer er geschoten wordt."

