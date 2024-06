Zo ging Noord-Holland naar de stembus: "Als Wilders maar wint!"

Sinds vanmorgen 07:30 uur kunnen Noord-Hollanders naar de stembus voor de Europese verkiezingen. De opkomst bij deze verkiezingen is over het algemeen laag. In 2019 stemde zo'n 41 procent en in de jaren 90 bereikte de opkomst zelfs een historisch dieptepunt van slechts 30 procent. Leefden de verkiezingen van vandaag wel?