Container met drugsafval gedumpt in natuurgebied in Twisk

De politie deed donderdagochtend rond 9.30 uur de ontdekking in een natuurgebied in Twisk. Een ooggetuige zou op de parkeerplaats van het natuurgebied een geparkeerd huurbusje hebben zien staan, waarna iets later de drugsafvaldumping bij het Marepad door agenten werd ontdekt.

Er is een vloeistof gedumpt uit een IBC-container, waar in totaal 1.000 liter in kan. Hoeveel liter er in het gebied is geloosd, is voor de politie onduidelijk. Volgens een politiewoordvoerder hangt er een chemische lucht en ligt er op het water over een lengte ‘van enkele meters’ een bruine, chemische drab.

Politie zoekt getuigen

"Het kenteken van het busje heeft de ooggetuige helaas niet gezien", aldus een woordvoerder. De politie roept getuigen die iets verdachts gezien hebben in de omgeving van het Marepad, op om contact op te nemen met de politie.

Door de dumping is de sloot vervuild geraakt. Deze moet die worden leeggezogen. Om vervuiling in het natuurgebied tegen te gaan, heeft het hoogheemraadschap meerdere duikers afgesloten. Ook moet er ongeveer 40 vierkante meter vervuilde grond worden afgegraven.