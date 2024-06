Haarlemse stadsboerderij Schoterhoeve gaat op de schop en daarom verhuizen de dieren

De meeste dieren zijn al weg en vanaf volgende week is stadsboerderij Schoterhoeve voor lange tijd gesloten. Hoewel de gemeente al langer het voornemen had om de boerderij binnen het Schoterpark te verplaatsen, komt de tijdelijke sluiting voor bezoekers toch als een onaangename verrassing. Pas over twee jaar is er weer een stadsboerderij in Haarlem-Noord.