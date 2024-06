Spanning en sensatie om waterhozen langs de kust: maar is dat terecht?

Voor wandelaars langs de kust was het een opmerkelijk beeld: onder de donkere wolken vormde zich een slurf over het water, waar het verder windstil was. Voorbijgangers keken verbaasd richting de golven, maar volgens de weerman komen waterhozen zoals deze vaker voor.

"Dit is zeker niet uitzonderlijk. Waterhozen ontstaan door grote temperatuurverschillen tussen de bovenlucht en het water", legt Visser uit. "Nu is het water niet heel warm, maar warm genoeg om zo'n hoos te laten ontstaan. Verder moet er niet veel wind staan, want dat verstoort de vorming van de waterhoos. De omstandigheden vanmorgen waren dus goed."

Windvlaag

Een waterhoos lijkt vergelijkbaar met een windhoos, maar dat is onterecht, vertelt de weerman. "Een waterhoos is minder krachtig dan een windhoos. En zodra het aan land komt, is het bijna altijd voorbij."

Wandelaars die van de zee willen genieten hoeven dan ook niet bang te zijn. Wel moeten ze hun sjaal en muts goed bij zich houden. "Bij zo'n waterhoos hoort een windkracht 6 tot 7. Als er petjes en tassen door de lucht vlogen vanmorgen dan is dat niet zo gek. Je kunt het vergelijken met een windvlaag."

Een waterhoos zal geen petjes of paraplu's de lucht in zuigen. "Hooguit papier, maar dat vindt je niet op het water." De sterkte van een waterhoos valt dus mee. Mensen die op schepen, tankers of boorplatformen werken, kunnen zonder zorgen hun werkzaamheden vervolgen. De kleine scheepvaart moet wel oppassen bij een waterhoos, weet Visser. "Denk aan kleinere boten en zeilschepen. Die kunnen hier last van krijgen."

