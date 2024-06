Zeker twee leden van overvalbende gaan in hoger beroep tegen hun celstraf

Wat gaan de andere verdachten doen?

Grote vraag is wat de andere verdachten gaan doen. Bob Tijkotte, de advocaat van Mark V. (20 jaar cel), verwacht wel dat zijn cliënt in hoger beroep gaat. "Die kans is zeer reëel. Maar de definitieve beslissing volgt nog."

Dut M. (6,5 jaar cel) moet ook de knoop nog doorhakken, aldus zijn advocaat Geertjan van Oosten. "We vinden de onderbouwing van het vonnis voor de veroordeling niet sterk, maar we zijn er nog met elkaar over in gesprek."

Bijna 30 jaar cel voor Glenn V.

Hoofdverdachte Glenn V. hoorde de hoogste straf tegen zich uitspreken: 29 jaar en 175 dagen. De langste tijdelijke straf die Nederland kent. Hij wordt gezien als degene die Sjaak Groot doodschoot. "De rechtbank vindt het belangrijk dat de maatschappij lange tijd tegen u wordt beschermd", zei de rechter daarover tegen hem. Zijn advocaat Malou Hoekzema wil vooralsnog niets kwijt of hij wel of niet in hoger beroep gaat. "Ik heb daar op dit moment nog niets over te vermelden."

De enige die sowieso niet in hoger beroep gaat, is Martijn G., zo laat zijn advocaat Thijs Kapinga in een reactie weten. G. heeft bekend betrokken te zijn geweest bij een woningoverval in De Goorn en daarover ook verklaringen afgelegd. Hij is veroordeeld tot 3 jaar en 9 maanden cel.

Openbaar Ministerie nog in overleg over vonnis

Vrijwel alle straffen vielen lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist. Maar of dat tot een hoger beroep gaat leiden tegen één of meer verdachten, is nog onduidelijk. "We zijn nog in overleg over het vonnis. Onder meer ook met andere parketten van het OM", aldus een woordvoerder.

Alle partijen hebben uiterlijk tot maandag om hoger beroep aan te tekenen.



Bekijk hieronder ook de reportage naar aanleiding van de uitspraak van de rechter: