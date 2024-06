Voor Guus is presentatie Haarlems verzetsboek op D-Day kroon op zijn werk

De reden dat de 71-jarige Santpoorter zich zijn hele leven geïnteresseerd heeft voor de Tweede Wereldoorlog, zijn de verhalen van zijn leraren uit zijn jeugd. "De meester van de lagere school, maar later nog meer door D.C. Koerselman van de mulo De Eikenhof in Bloemendaal, die konden zo beeldend spreken over de landing van de geallieerden op het strand van Normandië. Ik hing aan hun lippen."

Moord op foute agent

Nu hangen de burgemeester van Haarlem, de hoofdcommissaris van de politie én de hoofdofficier van justitie in Noord-Holland aan zijn lippen. Alle drie vinden het een grote eer om een van de eerste exemplaren van het boek van Guus Hartendorf te krijgen. En Guus is vereerd met de belangstelling. Nu is eindelijk de waarheid gebundeld, zoals hij die uit de politiearchieven, de proces-verbalen en de getuigenissen heeft opgetekend.

Belangrijke gebeurtenissen die in het boek beschreven worden, waarbij 'goede' agenten waren betrokken, zijn de moord op 'foute' politieagent Fake Krist en het onderduikhuis van Corrie en Betsie ten Boom aan de Barteljorisstraat,

Bureau Smee

Guus heeft 43 jaar gediend als politie-agent en heeft nog gewerkt op het Bureau Centrum aan de Smedestraat, dat in de volksmond ook wel Bureau Smee werd genoemd. Vanuit hier deden de agenten ook na de inval van de Duitse bezetter in 1940 hun werk. Ze moesten steeds vaker opdrachten uitvoeren die sommige agenten niet meer naar zichzelf konden verantwoorden.

Steeds meer agenten werden daarom lid van de Politie-Knokploeg. Ze wisten vaak op voorhand invallen door te geven aan Haarlemmers die onderduikers herbergden. Als historicus is burgemeester Jos Wienen van Haarlem verguld met het naslagwerk van Guus.