Ondernemers pakken criminaliteit Zwanenburgs bedrijventerrein aan: "Gemeente handhaaft niet"

De incidenten stapelen zich in een rap tempo op, vertelt dorpsraadslid Ton Goossens: "Het is inmiddels vrij goed te voorspellen waar binnen nu en een jaar wat gaat gebeuren." Hij wijst daarbij onder andere op het hoge aantal panden dat overdag gesloten lijkt en 's avonds ineens druk in bedrijf is.

Dat het zo vaak misgaat op bedrijventerrein De Weeren is voor Goossens geen enkele verrassing meer. Hij is al veertig jaar lang actief op het terrein: eerst als ondernemer, daarna als verhuurder en begin dit jaar ging hij zelf aan de slag om de 'verloedering van het park' aan te pakken.