Tien jaar cel voor man die Hoornse Marvin doodstak

Tijdens oud en nieuw kregen de Abbekerker en Marvin op een feestje op de Boedijnhof in Hoorn verschillende keren ruzie met elkaar. Ze werden steeds uit elkaar gehaald, waarna beide mannen vertrokken. Het slachtoffer kwam nooit meer terug, terwijl zijn sleutels en jas achter waren gebleven in het huis. Pas anderhalve dag later werd zijn levenloze lichaam aangetroffen in de achtertuin van een buurwoning.

Uit onderzoek bleek dat hij om het leven was gekomen door messteken. Hoewel er geen getuige is die de verdachte heeft zien steken en ook het gebruikte mes niet is gevonden, vond de rechtbank het voldoende bewezen dat K. Marvin heeft gestoken en hem dodelijk heeft verwond. Uit het messenblok in de keuken ontbreekt sinds die nacht een groot mes. In de keuken en op de keukendeur zijn bloedsporen van het slachtoffer aangetroffen.

Leed nog meer vergroot