Is het niet eens tijd voor een Volendammer burgemeester in het vissersdorp?

In de lange geschiedenis van Volendam is er nog nooit een Volendammer burgemeester geworden. De laatste burgemeester die uit de gemeente kwam, was Frederik Hendrik van Bommel, van 1878 - 1882, en dat was eigenlijk een Edammer.

Als opvolger worden in het praathuis op de dijk lokale ondernemers en politici genoemd zoals Mona Keizer. Toch is niet iedereen voor het idee van een eerste Volendammer burgervader of - moeder. "Het heeft te maken met integriteit", zegt de lokale visboer op de dijk "Het is hier toch ons kent ons". De meeste ondervraagden willen vooral dat de nieuwe burgemeester naar het volk luistert en dat hij of zij eerlijk is.

De huidige burgemeester, Lieke Sievers, stopt in maart 2025. Zij is dan ruim acht jaar burgemeester van de gemeente Edam-Volendam.