Onbetrouwbare keukenboer failliet, maar krijgen klanten hun geld nog terug?

Toch is via dat keurmerk niet alles en iedereen gedekt. "In wat betreft schade aan producten, verkeerd geleverde artikelen of klachtafhandeling rond de garantie voorziet CBW-erkend niet in een oplossing."

Ellende

Voor Noemi, maar ook voor gedupeerde Paula, die nog wacht op verschillende onderdelen, kan het CBW dus niets betekenen. "We ontvingen vlak voor het faillissement nog wat onderdelen, maar die bleken nadat de monteur kwam toch wéér verkeerd geleverd", reageert Paula. "Wel hebben we nu eindelijk de vaatwasser waar we al bijna twee jaar op wachten. Onze keuken is op die paar onderdelen na dus klaar."

Ze maakt zich dan ook vooral zorgen om andere gedupeerden, die al maanden in de troep zitten, zonder keuken of apparatuur. "Het geeft zo veel stress in de privésfeer. Ik hoop dat er voor iedereen een oplossing komt, al betwijfel ik dat gezien de hoeveelheid gedupeerden. Deze keukenboer heeft ons zo veel ellende gebracht, dat ik hoop dat hij nog heel lang op de blaren moet zitten."