Fanclub-voorzitter helpt Cees Bols team Astana bij ZLM Tour

Record Cavendish

Op 29 juni start de Tour de France. Bol zal daar nomaliter aan de start verschijnen. Hij moet zijn ploeggenoot Marc Cavendish aan een zege in de Tour de France helpen. Mocht dat lukken dan wordt hij alleen recordhouder van het totaal aantal zeges in de Franse rittenkoers. Met 34 stuks deelt hij dat nu met Eddy Merckx.

"Cees Bol is in bloedvorm. Hij heeft een trainingsstage gehad in de Sierra Nevada. Ik heb hem deze week aan de lijn gehad. Wees maar zeker dat het Tour-team van Astana super gemotiveerd is. Hopelijk helpt hij Cavendish aan een etappe-zege."

De Cees Bol fanclub reist de Noord-Hollander ook deze Tour weer achterna.