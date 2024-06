Enorme waterhoos gespot langs Zandvoortse kust

Deze waterhoos is er vroeg bij: meestal komt het natuurverschijnsel pas in de tweede helft van de zomer of vroeg in het najaar voor. Dan is het zeewater opgewarmd, waardoor er sneller buien ontstaan. Het is nu niet erg warm voor de tijd van het jaar, dus is het best opmerkelijk dat er nu al een waterhoos te zien was op de Noordzee.

Een waterhoos wordt veroorzaakt door snel draaiende luchtbewegingen boven open water. De trechtervormige slurf raakt het wateroppervlak en zuigt vervolgens het water op. Over het algemeen zorgt een waterhoos niet voor veel schade. Boven land neemt de kracht doorgaans snel af.