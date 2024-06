Piratenverleden in Alkmaar: "Hij was Willem Holleeder van de 17de eeuw"

"IJsbrand Nobel was in 1628 een doodnormale Alkmaarder, wonend aan het Verdronkenoord, totdat het criminele pad lonkte", legt schrijver Van Berkel uit. "De Spanjaarden betaalden Nederlandse criminelen in die tijd om op rooftocht te gaan om de vijand, Holland, dwars te zitten. Nobel sloot zich als piraat aan bij de Duinkerkerkapers. Hij was een van de meest beruchte piraten. Je zou kunnen zeggen dat hij de Willem Holleeder van de 17de eeuw was."

Rooftochten

"Na enkele rooftochten op zee dacht Nobel aan Alkmaar en het nabijgelegen Heiloo. Daar zou hij nog wel eens een slag kunnen slaan." Kasteel Ypenstein en de steenrijke Baron Bardes kidnappen werd het doel. Het lukte de piraten, waaronder Nobel, om het kasteel binnen te dringen, maar zij hadden er geen rekening mee gehouden dat het zomer was. Bardes was niet thuis. "Hij had het kunnen weten, want het kasteel was 'een buiten', en die deden alleen dienst als buitenhuis in de zomer. In die tijd stonk het nogal in de binnenstad van Alkmaar. Ze kenden nog geen riolering zoals we die tegenwoordig hebben."

Gevecht

De aandacht werd door de piraten verlegd naar een boerderij in de buurt en daar ontstond een gevecht. Piraat Nobel wordt in de kraag gevat en naar Den Haag gebracht. "Daar wordt hij berecht en opgehangen voor landverraad. Hij werd 36 jaar oud. Ik zou zelf geen piraat willen zijn. Ik blijf liever aan wal."