Kapotte bovenleiding zorgt voor flinke vertraging tussen Hoofddorp en Schiphol

"De storing werd vanmorgen rond 7.30 uur geconstateerd, wat de precieze oorzaak is, is nog niet bekend," laat een woordvoerder van ProRail weten.

Het treinverkeer in de andere tunnelbuizen van Schiphol rijdt wel. Een woordvoerder van NS laat weten dat reizigers in Amsterdam het advies krijgen om de metro te gebruiken tussen de stations Amsterdam-Sloterdijk, -Lelylaan en -Zuid. "Het belangrijkste is dat Schiphol gewoon bereikbaar is", aldus de woordvoerder.

De NS verwacht dat de problemen rond 14.00 uur zijn opgelost.