Is einde fileleed op A7 in zicht? Vanaf half juni weer vier rijstroken open

Hoewel het verkeer vanaf half juni weer gebruik kan maken van vier rijstroken, plaatst Rijkswaterstaat er wel een kanttekening bij. Als vanaf eind juli de tweede helft van de A7 onder handen wordt genomen, kan een rijstrook alsnog worden afgesloten om de veiligheid van wegwerkers te garanderen.

"Maar ook om te voorkomen dat zwaar verkeer tijdens het boren schade veroorzaakt aan de constructie. We beginnen met vier versmalde rijstroken, maar we weten niet of het lukt om die er de hele fase in te houden", benadrukt Rijkswaterstaat.

Sinds eind mei is er maar één rijstrook open om de veiligheid van wegwerkers te kunnen waarborgen. Deze maatregel is genomen omdat honderden vrachtwagenchauffeurs, ondanks een algeheel verbod, over de A7 blijven rijden. "Het was een rigoureuze maatregel, maar we moesten door", zei omgevingsmanager Harold Hansen daarover. Sindsdien wordt het verkeer geplaagd door files.

Deadline van 1 september wordt niet gehaald

Omdat het werk op de burg hierdoor tijdelijk is stilgelegd, hebben de boorwerkzaamheden vertraging opgelopen. Ook is er schade aan de betonnen brugliggers ontdekt. Door deze obstakels wordt de deadline van 1 september niet gehaald. Welke datum hier nu voor gesteld is, kan Rijkswaterstaat nog niet met zekerheid zeggen.

Een vertraging van enkele weken, liet projectleider Joost van de Beek weten. "We doen er alles aan om dat in te lopen. Er wordt doordeweeks langer doorgewerkt, maar ook in het weekend."