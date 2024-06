Bang voor een muggenplaag? De overlast begint in je eigen tuin

Het recordwarme en extreem natte voorjaar heeft gezorgd voor enorm veel broedplaatsen voor huissteekmuggen, waardoor ze vroeg begonnen zijn met het leggen van eitjes.

Als de broedplaatsen drie tot vier weken met water gevuld blijven, zal het aantal muggen per generatie toenemen. Volgens de onderzoekers kunnen de muggen zich dan elke maand verdubbelen. Gelukkig kun je hier zelf iets tegen doen.

Overlast begint in je eigen tuin

Knols legt uit dat de vervelende muggen in huis waarschijnlijk uit je eigen tuin komen: "Zodra de larven volgroeid zijn en uit het water komen, gaan ze op zoek naar bloed en nectar binnen een straal van een paar honderd meter van hun broedplaats. Dit betekent dat de muggen die je in huis tegenkomt, hoogstwaarschijnlijk uit de directe buurt afkomstig zijn, in plaats van verafgelegen gebieden."

Knols legt aan de hand van 'de vier verdedigingslinies' uit hoe je muggen buiten de deur houdt.