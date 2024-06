Veel rook en beschadigde auto's door brand in parkeergarage Amsterdam-IJburg

Bewoners van de appartementen boven de parkeergarages werden wakker door het brandalarm. Ze zijn volgens een brandweerwoordvoerder zelf naar buiten gegaan.

Een bewoner ademde rook in en moest mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft na het blussen metingen gedaan in bovengelegen woningen. Uit die metingen bleek dat de bewoners veilig terug konden keren. De schade is beperkt gebleven tot de garage, woningen hebben geen schade opgelopen.

In de garage is plek voor ongeveer 30 auto's. Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.