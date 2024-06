Zonnig met buien, nog even geen zomerse temperaturen

Na een koude nacht - met zo'n 10 graden aan de kust en in het binnenland 8 tot 9 graden - wisselen zon en wolken elkaar vandaag af.

Op sommige plekken viel vanmorgen een bui. Pas vanmiddag laat de zon zich meer zien, maar het zal plaatselijk blijven regenen. Volgens weerman Jan Visser is de neerslag 'niet overdreven' en blijft het veelal droog in de regio. De temperatuur komt vandaag uit op zo'n 17 graden. De wind waait zwak tot matig, eerst uit het zuidwesten, later uit het westen.

Koele lucht in aantocht

Morgen wordt het weer zo'n beetje hetzelfde, en net als vandaag vallen de buien vooral in de ochtend. 's Middags klaart het flink op, en dan met name aan zee.

Dit weekend is de kans op buien iets groter, maar verder verandert er weinig met de dagen ervoor. Visser voorspelt voor begin volgende week nóg koeler weer.

Nog geen zomer

Maandag is er kans op regen, en de kans op buien blijft. Op echt zomerse temperaturen moeten we hoogstwaarschijnlijk nog even wachten. Hoewel midden volgende week het iets warmer wordt, vermoedt de weerman dat de temperaturen pas rond midden juni echt omhoog zullen gaan.