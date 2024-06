Wel of geen happy end voor Bussumse massagesalons? Eigenaren vechten sluiting aan

De twee massagesalons zouden door een zogenoemde 'mystery guest' van de gemeente betrapt zijn op het aanbieden van seksuele diensten tegen betaling. Dat mogen ze niet, omdat ze er geen vergunning voor hebben.

De gemeente besloot na de overtredingen de twee salons te sluiten voor zes maanden. Deze sluiting moet nog ingaan, maar de twee salons stappen nu naar de rechter om de sluiting alsnog te voorkomen. Ondertussen loopt ook nog een bezwaarprocedure.

Mystery guest en sexy kleding

De eigenaren van de twee salons zijn niet aanwezig in de rechtszaal. De zaken worden apart van elkaar in de rechtbank besproken, maar toch zijn er gelijkenissen in de zaak.

In beide gevallen zegt gemeente Gooise Meren in de afgelopen jaren meerdere meldingen te hebben gekregen dat er seksuele handelingen worden aangeboden. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een mystery guest in te zetten. Deze kreeg seksuele diensten aangeboden.

Ook zijn er toezichthouders bij de zaken langs geweest. Bij de salons zijn onder andere 'seksuele kleding van kant met laag uitgesneden decolletés, fishnets (visnetkousen, red.) en strings' gevonden. Ook stond er een emmer bleek, die volgens het aanwezige team van de gemeente gebruikt zou worden om sperma weg te halen.