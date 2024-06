Chaos op de A4: lange file door ongeluk met cementwagen

Een woordvoerder van de ANWB vertelt dat er een auto tegen een cementwagen is gereden. "De betrokken voertuigen moesten naar de vluchtstrook verplaatst en dat is redelijk snel gelukt, maar de rijstroken moest even afgesloten."

Ook stond het verkeer op de A44 bij knooppunt Burgerveen even stil. Inmiddels lost de file langzaam maar zeker weer op.