Hilversum in top drie provincie van meeste leegstaande winkels

De jaarlijkse analyse van de Monitor Detailhandel Noord-Holland laat zien hoe het op 1 januari 2024 gaat met werkgelegenheid, het aantal winkels en duurzaamheid. In Hilversum en Gooise Meren is een sterke toename van lege winkels te zien. In het centrum van Hilversum staan 69 van de 248 winkels leeg, vooral in straten zoals de Gooische Brink. Die wordt verbouwd tot onder andere een bibliotheek.

Volgens de monitor staat Hilversum op de derde plaats, na Ouder-Amstel en Beverwijk, met de meeste leegstaande winkels. Het leegstandspercentage is daar gestegen van 7% in 2023 naar 9,3% in 2024. Ook in Gooise Meren is er een toename, van 4,3% naar 6,3%.

Focus op centrum Hilversum

Deborah den Dulk, centrummanager van Hilversum, heeft een ander aantal leegstaande winkels in gedachten. Volgens haar zijn er ongeveer 38 leegstaande winkels binnen het gebied dat het centrum omvat, waaronder de Kerkstraat, Schoutenstraat, Groest, Leeuwenstraat, Kerkbrink en De Kei. Ze benadrukt dat het eerder gerapporteerde cijfer van 69 verwijst naar leegstand in een groter gebied dan het onderzochte winkelgebied. Het cijfer klopt wat dat gebied betreft, maar daarin zijn dus ook de andere straten meegeteld. Ook zijn panden die worden getransformeerd naar woningen meegeteld.

Den Dulk benadrukt dat er hard wordt gewerkt aan het opvullen van leegstaande panden. Initiatieven omvatten het aantrekken van winkels van buiten het centrum naar de kern, het transformeren van leegstaande winkels tot woningen, het aantrekken van bedrijven naar het centrum en diverse renovatieprojecten.

Tekst loopt door onder de foto.