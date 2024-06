Kanovaarders roeiden al eerder succesvol Noordzee over: "Vormt je voor je leven"

Bertus Butter (75) en Gerrit Kistemaker (76) vinden het geweldig dat "de nieuwe generatie het nu weer probeert." De vier reddingsbrigadiers uit Schoorl vertrekken waarschijnlijke komende week vanuit Engeland om de Noordzee over te varen en over drie dagen in Camperduin te arriveren.

In 1978 was Bertus de initiatiefnemer. Hij had al van kinds af aan ontelbare keren geroeid, onder meer door boeren in de omgeving te helpen met klusjes in de nabijgelegen sloten. Hij was bovendien avontuurlijk ingesteld. "Ik had al twee eerdere pogingen gewaagd in 1974 en 1975 om het Kanaal bij Calais naar Dover roeiend over te steken."

"In een veel te zware stalen vlet was het doel om het Kanaal over te gaan, maar dat was geen succes. De eerste keer liep m'n boot de hele tijd onder en waren we drukker met hozen dan roeien en de tweede keer zonk onze boot halverwege, toen nog met een andere reisgenoot dan Gerrit." Bertus liet zich door de tegenslag allerminst uit het veld slaan. Sterker nog, hij legde voor zichzelf de lat hoger. "Ik dacht gelijk: nu wil ik de Noordzee over."

Drie nieuwe heupen

Bertus dacht dat het moest lukken met Gerrit. Dat hij uitgerekend aan hem moest denken als dé man om de Noordzee over te roeien is opmerkelijk. "Ik kende hem van het strand en hij liep met veel moeite op krukken." Iets wat Gerrit beaamt: "Dat klopt, man, ik heb drie nieuwe heupen gehad in m'n leven."

