Unieke prestatie Corina Dekker uit Wormer: 5e vrouw met hoogste trainersdiploma

Waar Maduro aan de slag gaat als hoofdtrainer bij Almere City en Van Persie zijn trainersloopbaan start bij sc Heerenveen, is de toekomst van Dekker nog wat onduidelijker. "Mijn doel is om te werken op topniveau. Het maakt me dan weinig uit of dat in het mannen- of vrouwenvoetbal is. Het spelletje blijft immers hetzelfde. Uiteraard is er een verschil in tempo en fysieke kracht, maar het blijft gewoon elf tegen elf."

Vrouwen in het mannenvoetbal

Tot slot heeft Dekker een duidelijke mening over de toekomst van vrouwelijke trainers in het mannenvoetbal. "In de toekomst gaat dat zeker een keer gebeuren, al zijn er nog wat stappen te maken. Zo moeten we veel meer naar de kwaliteit van de persoon kijken en niet of het een man of vrouw is. Verder wordt er alleen gesproken over een rol als hoofdtrainer. Terwijl er genoeg andere functies zijn binnen de technische staf voor vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan de rol van assistent-trainer of videoanalist."

Het felbegeerde papiertje heeft Dekker nog niet. De officiële diploma-uitreiking is pas op 16 oktober.