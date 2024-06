Overleden race-fanaat krijgt brullend afscheid in Sint Maarten

Dubbel gevoel

"Zijn praatjes met een bakkie koffie voordat je moet gaan rijden", antwoord coureur Wendy Koopmans op de vraag wat ze het meest aan Alferink gaat missen. "Hij had altijd mooie verhalen over vroeger, wat 'ie allemaal mee had gemaakt. Het rijden van de laatste ronde geeft Koopmans een dubbel gevoel. "Het is verdrietig", aldus Koopmans. "Maar het is tegelijkertijd ook fijn dat ik dit mag doen en dat hij dat wilde."

Alferink werd 78 jaar.