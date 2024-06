Stadsdeelbestuurder Micha Mos, bekend van Palenplan, vertrekt naar Almere

Mos zat sinds 2018 in het stadsdeelbestuur van het centrum. Tussen 2010 en 2018 was hij ook lid van de bestuurscommissie in hetzelfde stadsdeel. In zijn periode als bestuurder was onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte, het verkeer en duurzaamheid in het stadsdeel. Zo heeft hij een rol gespeeld bij de herinrichting van de Marnixstraat en het Waterlooplein en de proef van het ophalen van het vuilnis met de fiets.

Ook heeft hij zich beziggehouden met het meer autoluw maken van het stadsdeel. Zo verdwenen in zijn periode als bestuurder flink wat parkeerplaatsen en was hij vorig jaar samen met wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) verantwoordelijk voor het Palenplan in het centrum. Daarmee werd doorgaand verkeer uit de Westelijke Binnenstad geweerd. Vanwege zorgen bij hulpdiensten werd na anderhalve week de stekker uit dat plan getrokken.