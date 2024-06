Haarlem krijgt regenbooghuis en queercafé: "Ontmoetingsplek voor iedereen"

Binnen ruikt het vooral nog naar verschaald bier en ademt alles nog 'studentencafé'. In het pand zat tot eind vorig jaar studentenkroeg De Koning.

De lach op de gezichten van de mensen achter Lavender is niet weg te toveren. De officiële sleuteloverdracht van het horecapand was vanmiddag. Ook wethouder Eva de Raadt van diversiteit en inclusie liet zich hier zien.

'Hard nodig'

Rick Busscher, Kevin Pieterse, Chris Belloni en Anne Mul zijn de initiatiefnemers van Lavender. "We hebben er ontzettend veel zin in", vertelt Anne. "We hebben de kans om Haarlemmers een plek te geven waar queers samen kunnen komen. Het moet hier een plek worden waar iedereen zich thuis voelt."

De komende maanden wordt het pand flink verbouwd. Als alles volgens planning verloopt, is op 5 september de feestelijke opening. Rick: "We trappen af met het Queer Festival Haarlem. Daarin nemen we tien dagen lang in Haarlem even wat ruimte in." Vroeger waren de nachtcultuur en queercultuur met elkaar verbonden, op die geschiedenis willen de initiatiefnemers doorbouwen. "Als je op straat niet jezelf kunt zijn, kun je dat hier straks gewoon wel zijn. Door te experimenteren met kleding of make-up bijvoorbeeld. Als het maar veilig is om te durven zijn wie je wil zijn."