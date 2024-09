Nog steeds messen op straat in Haarlemmermeer, maar 'niet meer omdat het zo stoer is'

Volgens Duin dragen vrijwel geen jongeren meer een mes puur omdat ze het stoer vinden. Wel omdat ze denken dat ze het mogelijk moeten gebruiken. "Ze denken dat ze een mes nodig hebben om zichzelf te verdedigen. Maar dat is schijnveiligheid."

Omdat er geen cijfers over wapenbezit zijn, kan de gemeente Haarlemmermeer niet zeggen of de campagne YouChoose ertoe heeft geleid dat er minder jongeren met messen over straat lopen.

"Maar we weten zeker dat we jongeren aan het denken hebben gezet", aldus woordvoerder Wim Koevoet. "Dat geven ze zelf aan. Verder is de relatie tussen de politie en de jongeren sterk verbeterd. Het is ook pure winst dat politie en gemeente en jongerenwerkers elkaar uitstekend kunnen vinden en heel goed samenwerken."

Steekincidenten met jongeren

Cijfers van steekincidenten zijn er wel, en zelfs uitgesplitst naar leeftijd.

Een kleine uitschieter (2022) daargelaten, lijkt het steekgeweld onder de jeugd in Haarlemmermeer vrij stabiel. Het is nog de vraag of dit jaar een uitschieter wordt, want in de eerste vijf maanden van het jaar zijn er al drie incidenten met 12- tot 17-jarigen geweest. En dat is evenveel als in heel 2023.

