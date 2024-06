Dierenambulance Hoorn heeft schreeuwend tekort aan vrijwilligers: "Dieren de dupe"

Warmenhoven vertelt dat de Dierenambulance een hele drukke tijd ingaat. "Er zijn bijvoorbeeld veel jonge vogeltjes die uit nesten vallen, waardoor ze gegrepen worden door katten. Die hebben onze hulp hard nodig."

In de zomerperiode wordt daarom veel gevraagd van de vrijwilligers van de Dierenambulance. "In de winterperiode was het nog mogelijk om tussen meldingen door naar huis te gaan voor een kopje koffie, maar in de zomer zit dat er niet in", merkt Warmenhoven op.

De huidige vrijwilligers draaien daarom maar één wekelijkse dienst, in de winter waren dat er een stuk meer. Hierdoor zit je opeens met meerdere gaten per week. Ook komt de vakantieperiode er weer aan, waardoor er minder beschikbare vrijwilligers zijn.

Aangereden dieren

Met alle gevolgen van dien. "Er zijn zeker dieren die hier de dupe van zijn zoals aangereden dieren of hele zieke huisdieren", benoemt Warmenhoven. "En voornamelijk mensen met een zieke kat of hond kunnen wij nu in de nachtelijke uurtjes niet helpen."

Het tekort aan vrijwilligers zorgt er ook voor dat de nachtelijke meldpost niet meer bereikbaar is voor huisdieren in nood. Eigenaren moeten daarom nu zelf uitvinden waar ze terechtkunnen met hun dier. "Het is natuurlijk niet leuk dat wij er voor deze dierenvrienden niet kunnen zijn. Het liefst helpen we iedereen."

Regelmatig vallen er mensen af doordat het werk bij de Dierenambulance niet meer in hun leven past. Nu ook nog eens twee leden van het bestuur zijn opgestapt, staat de dierenambulance met de handen in het haar.

Dieren in nood

Wegens verschillende privéomstandigheden hebben de bestuursleden hun werkzaamheden neergelegd: "Het is op dit moment roeien met de riemen die we hebben, maar we slaan ons er doorheen. We hoeven de auto gelukkig niet stil te laten staan en kunnen dieren in nood alsnog helpen."

Toch ziet de toekomst er na drie weken hectiek weer ietwat rooskleurig uit. "We hebben vanaf volgend jaar zo goed als zeker een vaste locatie in Hoorn." De Dierenambulance pleit al vijf jaar voor een verzamelplek, maar het kwam er steeds niet van. Nu lijkt het erop dat het toch echt gaat gebeuren.

"Als we een vaste locatie hebben kunnen bijvoorbeeld ook mensen uit Enkhuizen zich aanmelden als vrijwilliger." In het verleden werden potentiële vrijwilligers uit andere West-Friese gebieden dan Hoorn geweigerd, omdat de aanrijtijd te lang was. Daar komt nu verandering in. "Het biedt weer nieuwe mogelijkheden, dus dat is fijn."