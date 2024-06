Julia begint eigen mini-supermarkt na sluiting kleinste Albert Heijn in Naarden

Heel Naarden-Vesting was in rep en roer na de sluiting van de kleinste Albert Heijn van Nederland, die tot drie weken geleden in hun stadje stond. Het supermarktje zorgde er niet alleen voor dat de vele oude inwoners van de vesting nog nét lopend hun boodschappen konden doen, het had ook een groot maatschappelijk en sociaal belang. Veel ouderen kwamen daar samen om even een praatje te maken en het trok veel mensen naar de winkelstraat, wat weer goed was voor de ondernemers aldaar.

Toen de Albert Heijn ruim een half jaar geleden aankondigde de winkel te sluiten, zonder daarvoor met duidelijke redenen te komen, ging de stad in opstand. Er werden petities rondgestuurd en actie gevoerd. Een aantal demonstranten is meerdere keren in gesprek gegaan met de winkelketen, maar het mocht niet baten. 11 mei sloot de winkel dan toch echt de deuren.

Yoghurt met frikandellen

'Wat nu?', dacht Julia Lanser, eigenaar van Cafetaria Family. Haar zaak zit twee deuren naast het pandje van de kleinste Albert Heijn. "Alle ouderen die hier wonen moeten nu de auto pakken om hun eten en drinken te kunnen kopen. Ze kunnen niet hun dagelijkse wandelingetje maken naar de 'appie', terwijl het juist zo goed was dat ze hierdoor in beweging bleven."

Ze besloot een eigen supermarktschap te openen in haar cafetaria, tussen de Indische specialiteiten en de snackbar-snacks. Een tijdelijke oplossing, totdat een andere supermarktketen het oude Albert Heijn-pand betrekt. "Dat is natuurlijk wat we hopen. Ik weet dat er gesprekken zijn, maar weet er verder het fijne niet van. Tot die tijd kunnen mensen hierheen komen voor bijvoorbeeld een pak melk, yoghurt of eieren."

Nieuwe bezoekers

Het blijkt een groot succes. "Ik ben dit drie weken geleden begonnen en er zijn al zoveel mensen op bezoek geweest. Veel daarvan heb ik hier nog niet eerder gezien. Ze komen dan met name voor wat simpele boodschappen, maar ik had vandaag nog een vrouw die zei: 'Doe meteen ook maar een kroketje!'. Dat is natuurlijk hartstikke leuk."

Of het haar ook wat oplevert? "Ik maak er nauwelijks winst op. Ik doe het vooral omdat ik het leuk vind en de mensen hier graag wil helpen. Dat de bewoners nog in contact komen met elkaar en in beweging blijven, dat vind ik het belangrijkst."