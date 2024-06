De strijd om de kiezer: in Hilversum wordt tot het laatste moment nog driftig geflyerd

Lara Sibbing, nummer 16 op de verkiezingslijst van de lijst GL-PVDA, flyert erop los. Al twee dagen staat ze vanaf 07.15 uur folders uit te delen op het Stationsplein in Hilversum. Ook Volt en D66 staan daar op hetzelfde moment folders uit te delen. Het is erg druk op het station en mensen lopen met haast het gebouw in.

Met een glimlach op het gezicht en een kort praatje delen Lara en haar collega’s de papiertjes langzaam uit. "Stemt u op mij?", vraagt Lara aan sommige voorbijgangers. De ene persoon wijst het papiertje af en de andere pakt er met genoegen eentje aan.

"Ik wil echt de spits even meepakken zodat we de meeste mensen kunnen bereiken en we aandacht kunnen vragen voor de verkiezingen. De Europese Parlementsverkiezingen spreken de mensen niet aan terwijl het wel belangrijk is wat er in Brussel bepaald wordt. Wij willen de mensen vooral ook activeren om te gaan stemmen. Op welke partij ze stemmen, mogen ze helemaal zelf weten. Als ze maar gaan stemmen", zegt ze.