Ook Amsterdamse tuintjes vallen ten prooi aan naaktslakken: "Ze zuigen de bloemen leeg"

De grote aantallen zijn te verklaren door de vele regen dit voorjaar. Daarnaast ziet ecoloog Atze van der Goot ook andere oorzaken. "De bodemkwaliteit is achteruit gegaan, daardoor worden de eitjes minder opgegeten", legt hij uit. "De natuurlijke predatoren nemen af. En tegelijkertijd is de klimaatverandering. Dat is een signaal aan ons: we gaan op dit moment niet goed met de natuur om."

Voor volkstuinders is de realiteit dat hun pracht en praal eraan gaat. Op tuinpark Nut en Genoegen in West worden overigens niet alle tuinders er gek van, maar Irma Kanis is ze meer dan zat. "Vooral die hele grote naaktslakken, die vreten de hosta op of die zuigen de bloemen leeg", beschrijft ze. "Dat is natuurlijk vreselijk om te zien als je van bloemetjes houdt."