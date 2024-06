Na The Beatles kwamen ook The Stones bijna naar Blokker: "Posters waren al gedrukt"

"Ik ben er best wel trots op dat het gelukt is", zegt Jonker. Zes decennia na dato zijn The Beatles nog springlevend in Blokker. "Een jaar geleden was er bij de Historische Vereniging het plan om stil te staan bij 60 jaar The Beatles in Blokker. Mij werd toen gevraagd om mee te denken."

Jonker wilde graag nieuwe informatie over dat moment. Er volgde een oproep voor foto's en filmbeelden. Daarnaast werd gezocht in het archief, waarna er notulenmappen van de stichting die de concerten organiseerde gevonden werden. "Dat ben ik gaan uitpluizen en zo ontstond er een interessante tijdlijn."

'Nuchter, zonder emotie'

Wat er uit de notulenmappen naar boven kwam verbaasde Jonker niet. "Alles werd zorgvuldig genotuleerd en de financiën werden keurig bijgehouden." De zaken werden nuchter benaderd, zoals we de West-Friezen kennen. "De mogelijke komst van van Elvis, Frank Sinatra of The Beatles werd werd als een agendapunt afgehandeld, zonder veel emotie."

Eenmaal bespeurde Jonker wél blijdschap, na afloop van de optredens van The Beatles. "Toen was er goed verdiend en er waren geen incidenten geweest. De organisatoren waren blij en trots." Zo stond er beschreven: 'De veiling staat nog overeind en Blokker werd genoemd in de hele wereld.' "Mooi toch?"